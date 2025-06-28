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Пожарные спасли выбравшихся на крышу горящего здания двух человек

В столичном районе Алматы на пересечении пр. Тауелсиздик и ул. Акыртас в 2-х этажном кафе в помещении бильярдной произошел пожар, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Источник: МЧС РК

Прибывшие пожарные расчеты оперативно ликвидировали пожар и с помощью трехколенной лестницы с крыши здания спасли 2 работников кафе. Посетители самостоятельно, до прибытия пожарных, вышли на улицу.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.