Пожарные спасли выбравшихся на крышу горящего здания двух человек

Прибывшие пожарные расчеты оперативно ликвидировали пожар и с помощью трехколенной лестницы с крыши здания спасли 2 работников кафе. Посетители самостоятельно, до прибытия пожарных, вышли на улицу.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В столичном районе Алматы на пересечении пр. Тауелсиздик и ул. Акыртас в 2-х этажном кафе в помещении бильярдной произошел пожар, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Прибывшие пожарные расчеты оперативно ликвидировали пожар и с помощью трехколенной лестницы с крыши здания спасли 2 работников кафе. Посетители самостоятельно, до прибытия пожарных, вышли на улицу.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.