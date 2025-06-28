На дорогах Самарской области за сутки произошло 8 аварий с пострадавшими

Вчера, 27 июня, на территории Самарской области зафиксировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек. Сотрудники ГИБДД за этот период выявили 368 нарушений правил дорожного движения, включая 19 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения и 11 нарушений правил перевозки детей.
В Тольятти произошло два серьёзных ДТП. В Автозаводском районе 58-летний водитель КамАЗа, нарушивший режим труда и отдыха, при повороте на улицу Коммунальную не занял нужную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Kalina. В результате аварии пострадали три человека: водитель и 18-летняя пассажирка получили травмы, требующие амбулаторного лечения, а 47-летняя женщина была госпитализирована. В Центральном районе города 33-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Actros съехал с дороги на Обводном шоссе, но отделался сравнительно лёгкими травмами.
В Новокуйбышевске 49-летний водитель BYD сбил 10-летнего мальчика, переезжавшего дорогу на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнка с места происшествия доставили в больницу.
На трассе М-5 «Урал» в Камышлинском районе 55-летний водитель Kia Sportage с 38-летним стажем вождения не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Ford. В результате аварии пострадали четыре человека: сам водитель и три его пассажирки в возрасте 23, 55 и 77 лет.
Вечером в Кинельском районе 18-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, на автомобиле Lada Granta не соблюл безопасную дистанцию и врезался в Ford Fusion. В этом ДТП пострадали пять человек: оба водителя, три пассажира иномарки (мужчины 30, 46 и 29 лет) получили травмы, а 33-летняя женщина была госпитализирована.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедших аварий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил, особенно в летний период, когда интенсивность движения традиционно возрастает.
Приведённая информация носит предварительный характер, и окончательные выводы о виновности участников ДТП будут сделаны по результатам расследования.
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