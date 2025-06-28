На дорогах Самарской области за сутки произошло 8 аварий с пострадавшими

В Тольятти произошло два серьёзных ДТП. В Автозаводском районе 58-летний водитель КамАЗа, нарушивший режим труда и отдыха, при повороте на улицу Коммунальную не занял нужную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Kalina. В результате аварии пострадали три человека: водитель и 18-летняя пассажирка получили травмы, требующие амбулаторного лечения, а 47-летняя женщина была госпитализирована. В Центральном районе города 33-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Actros съехал с дороги на Обводном шоссе, но отделался сравнительно лёгкими травмами.