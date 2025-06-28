Паводок в Хабаровском крае повредил дома и мосты на 20 миллионов рублей

Ущерб от паводка в Верхнебуреинском районе Хабаровского края составил около 20 миллионов рублей, сообщил ТАСС глава района Алексей Маслов.
В результате проливных дождей, прошедших на минувших выходных, резко поднялся уровень воды сразу в трёх реках — Чемчуке, Чегдомыне и Ургале.
По данным краевого правительства, в зоне подтопления оказались 41 строение, включая жилые дома и дачи в посёлке Ургал-1. Также зафиксированы подтопления в Нижнем Чегдомыне. В районе введён режим чрезвычайной ситуации.
«Около 20 миллионов составил ущерб. Размыло дорогу, смыло дорожную одежду и часть конструктива моста через приток реки Ургал. Будем обращаться в край за помощью в восстановлении», — уточнил Маслов.
В настоящее время начался приём заявлений от пострадавших на компенсации. Специалисты продолжают обследование повреждённой инфраструктуры и оценивают масштабы последствий стихии.