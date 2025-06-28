Bild: Германия подняла истребители из-за российского Ил-20М

В 9:32 (10:32 мск) с авиабазы в Лаге вылетели два истребителя Eurofighter. Они установили визуальный контакт с российским самолетом в 100 км от побережья Германии. Утверждается, что Ил-20М после этого все равно продолжил двигаться на запад. В 40 км от острова Узедом самолет изменил свой курс и направился на север. Воздушное пространство Германии он не нарушил.