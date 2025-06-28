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Погибшие в ДТП на дороге в аэропорт два ребенка и две женщины были семьей из РФ

Милиция сказала, что погибшие в ДТП по дороге в минский аэропорт являются гражданами России.

Источник: Комсомольская правда

В ГАИ сообщили о том, что в аварии, которая произошла утром в субботу, 28 июня 2025 года, погибли граждане России. Напомним, как мы писали ранее, авария произошла около 5.20 утра, в ней погибли два ребенка и две женщины.

Как пишет БелТА, в УГАИ УВД Миноблисполкома сообщили, что погибшие — граждане России, девочки 7 и 13 лет, их мама 43 лет и бабушка 75 лет.

За рулем автомобиля Mercedes, который, по предварительным данным является виновником ДТП, находился пьяный 25-летний водитель. Результат его освидетельствования — 1,67 промилле. Взята кровь на анализ.

Ранее мы писали о том, какой неожиданный прогноз погоды на июль и август дал певице Галине Шишковой белорусский синоптик Дмитрий Рябов (читать далее вот тут).