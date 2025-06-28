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В Красноярске на улице Молокова загорелось кафе после утечки газа

В Красноярске на улице Молокова сгорело кафе.

Источник: AP 2024

В краевом управлении МЧС России пояснили, что всё произошло накануне около 9 часов вечера. Сначала произошла утечка газа, с помощью которого в кафе готовили еду, из баллона, а затем — хлопок газа. В помещении возник пожар, распространившийся на площади в 60 кв. метров.

В пресс-службе пояснили, что пострадавших в происшествии нет. 28 пожарных с использованием 7 единиц техники за 50 минут полностью ликвидировали пожар в 11 часов вечера.

Информации о пострадавших нет, причину происшествия еще предстоит установить дознавателям МЧС России.