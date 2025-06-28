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Пожар в самом популярном ресторане Комрата: Причиной ЧП могла стать пенная вечеринка

Все обстоятельства ЧП сейчас выясняются [видео]

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 28 июня в одном из популярных ресторанов Комрата — «Атлантида» — вспыхнул пожар. Горел один из корпусов, известный как «Корабль». Для ликвидации возгорания привлекли три пожарных расчёта.

Тушение осложнялось из-за шиферной кровли: именно в этом помещении произошло сильное задымление. Огонь удалось локализовать только через несколько часов.

Известно, что накануне в ресторане проходила пенная вечеринка. Не исключено, что она могла стать одной из причин возгорания. Все обстоятельства ЧП сейчас выясняются.