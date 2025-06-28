Баку призвал Москву расследовать задержания азербайджанцев на Урале

По информации E1.ru, один из главных подозреваемых скончался, когда к нему ворвались силовики. Как рассказал порталу его знакомый, мужчине «стало плохо, он схватился за сердце». «Вызвали скорую, оказали помощь, пытались откачать, но спасти не удалось. Он уже немолодой был», — сказал собеседник. Погибший был одним из братьев, которых подозревают в убийстве торговца в Екатеринбурге в 2001 году, пишет издание.