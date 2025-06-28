Во Владивостоке прогремел взрыв на судне

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве газового баллона на рыбопромысловом судне во Владивостоке, инцидент произошел в четверг, сообщает в своём Telegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура.
«Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия на рыбопромысловом судне. 26 июня около 11.30 (04.30 мск) на рыболовном судне, ошвартованном у причала ООО “Владивостокский рыбокомбинат”, произошел взрыв газового баллона, предназначенного для бытовых приборов. Пострадали трое членов экипажа», — говорится в сообщении.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что в момент взрыва на борту находились только три человека. «Оно (судно — ред.) готовилось к выходу в море, на борту были только три члена экипажа, которые и пострадали», — сообщил собеседник агентства, не уточнив других подробностей.