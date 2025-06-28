Во Владивостоке прогремел взрыв на судне

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что в момент взрыва на борту находились только три человека. «Оно (судно — ред.) готовилось к выходу в море, на борту были только три члена экипажа, которые и пострадали», — сообщил собеседник агентства, не уточнив других подробностей.