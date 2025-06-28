Из-за непролазной дороги житель омского севера не стал вызывать скорую и умер

Вопиющий случай произошел в Усть-Ишимском районе Омской области. Местный житель умер, потому что не смог вызвать скорую.
Как сообщили местные жители в соцсетях, накануне вечером одному из селян стало плохо. Скорую помощь вызвать не смогли — местная дорога находится в таком состоянии, что проехать по ней невозможно, вместо дороги непролазная грязь.
Больной вынужден был дождаться утра, чтобы на катере доплыть до Усть-Ишима. Когда через 3,5 часа он, наконец, прибыл до места назначения, на берегу его уже ждала машина скорой помощи. Однако спасти пациента не удалось.
«В полуобморочном состоянии, добравшись до района, он умер через 10−15 минут», — написали жители.
Теперь люди задают резонный вопрос — кто ответит за смерть человека?
В министерстве здравоохранения Омской области поспешили ответить, что накануне вызовов скорой помощи к данному пациенту не поступало, вызов в скорую помощь Усть-Ишимской ЦРБ поступил лишь с борта катера.
«В Усть-Ишимской ЦРБ имеется санитарный транспорт высокой проходимости, который способен доставить медработников в труднодоступные населенные пункты района, а также транспортировать пациента в ЦРБ» — заявили в ведомстве.
Напомним, на ужасающее состояние местных дорог жители жалуются уже давно, однако ситуация в Усть-Ишимском районе не меняется.