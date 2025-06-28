Следователи работают на месте смертельного ДТП в Минском районе

В ДТП погибли четыре пассажира такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки (7 и 13 лет). Все они граждане России. Водитель автомобиля Skoda с травмами госпитализирован. Водитель и пассажир Mercedes не пострадали.