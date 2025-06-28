Следователи работают на месте смертельного ДТП в Минском районе

По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге М2 в направлении Национального аэропорта Минск. Около 5.20 утра вблизи деревни Слободщина он столкнулся с автомобилем такси, двигавшимся в попутном направлении. От удара автомобиль Skoda отбросило в дорожное ограждение.
Российские дипломаты готовы оказать содействие родным и близким погибших в ДТП под Минском.
В ДТП погибли четыре пассажира такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки (7 и 13 лет). Все они граждане России. Водитель автомобиля Skoda с травмами госпитализирован. Водитель и пассажир Mercedes не пострадали.
В отношении 26-летнего водителя Mercedes возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.