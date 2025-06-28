В Усть-Куте при опрокидывании Toyota Vitz погиб 40-летний водитель

Смертельное ДТП произошло в Усть-Куте. В результате происшествия скончался мужчина. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
— Дорожный инцидент произошел около 6 часов утра 28 июня на пятом километре региональной автодороги «Усть-Кут — Уоян». Предварительно установлено, что 40-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Vitz, двигался со стороны поселка Звездный в сторону Усть-Кута, — говорится в сообщении.
Не справившись с управлением, водитель съехал с проезжей части. Его автомобиль опрокинулся. Мужчина скончался на месте до приезда медиков. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что он управлял транспортным средством без водительских прав, а также не был пристегнут ремнем безопасности. По факту случившегося проводится проверка.