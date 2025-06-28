В Усть-Куте при опрокидывании Toyota Vitz погиб 40-летний водитель

Не справившись с управлением, водитель съехал с проезжей части. Его автомобиль опрокинулся. Мужчина скончался на месте до приезда медиков. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что он управлял транспортным средством без водительских прав, а также не был пристегнут ремнем безопасности. По факту случившегося проводится проверка.