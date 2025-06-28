Семья из России погибла в ДТП в Белоруссии

В ДТП погибли пассажиры такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки (13 и семи лет). Водитель Skoda госпитализирован. Водитель и пассажир Mercedes не пострадали. В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Белоруссии.