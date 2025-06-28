Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На границе с Румынией задержан киллер из Молдовы: В Берлине он убил дочь человека, которому заказчик задолжал 80 тысяч евро

Следствие считает, что преступление носило ярко выраженный заказной характер и связано с организованной преступностью.

Источник: Комсомольская правда

В Бухаресте задержан 44-летний мужчина с двойным гражданством — он находился в международном розыске по обвинению в организации убийства. По данным полиции, мужчина заказал убийство дочери человека, которому задолжал более 80 000 евро. К выполнению преступления он привлёк исполнителя из Молдовы. Жертва была зарезана прямо на улице в Берлине в 2019 году.

Предполагаемый киллер также был задержан — он пытался попасть в Румынию из Молдовы. Сейчас оба подозреваемых находятся под арестом. Следствие считает, что преступление носило ярко выраженный заказной характер и связано с организованной преступностью.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдавские потребители не собираются отказываться от российской продукции: Дёшево, вкусно и никаких червей.

Российские продукты привлекательны не только ценой, нам нравится их качество, основанное на тех, еще советских ГОСТах (далее…).

«Железный занавес» в Молдове, как в СССР: В «варварскую» Россию МИД не советует ездить, а в ЕС предлагают не пускать тех, кто против евроинтеграции.

Успешно строит наша страна «железный занавес», такими темпами останется путешествовать только в Румынию (далее…).

Министр труда разрешил четырехдневную рабочую неделю в Молдове: Однако бизнесменов не интересует, что думает об этом Бузу.

Министр труда Бузу сказал, что закон не запрещает четырехдневную рабочую неделю (далее…).