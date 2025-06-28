На границе с Румынией задержан киллер из Молдовы: В Берлине он убил дочь человека, которому заказчик задолжал 80 тысяч евро

В Бухаресте задержан 44-летний мужчина с двойным гражданством — он находился в международном розыске по обвинению в организации убийства. По данным полиции, мужчина заказал убийство дочери человека, которому задолжал более 80 000 евро. К выполнению преступления он привлёк исполнителя из Молдовы. Жертва была зарезана прямо на улице в Берлине в 2019 году.