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В Бурятии подъемный кран рухнул на жилой дом

УЛАН-УДЭ, 28 июн — РИА Новости. В Улан-Удэ подъемный кран упал на многоквартирный дом, сообщила прокуратура Бурятии.

Источник: © РИА Новости

«По предварительным данным, среди жильцов дома пострадавших нет», — говорится в релизе.

По данным прокуратуры, пострадало здание на улице Забайкальской, ведомство контролирует проверку обстоятельств ЧП.

При наличии оснований будут приняты меры.