В Бурятии подъемный кран рухнул на жилой дом

«По предварительным данным, среди жильцов дома пострадавших нет», — говорится в релизе.
По данным прокуратуры, пострадало здание на улице Забайкальской, ведомство контролирует проверку обстоятельств ЧП.
При наличии оснований будут приняты меры.
УЛАН-УДЭ, 28 июн — РИА Новости. В Улан-Удэ подъемный кран упал на многоквартирный дом, сообщила прокуратура Бурятии.
«По предварительным данным, среди жильцов дома пострадавших нет», — говорится в релизе.
По данным прокуратуры, пострадало здание на улице Забайкальской, ведомство контролирует проверку обстоятельств ЧП.
При наличии оснований будут приняты меры.