МВД предупредило о новой мошеннической схеме с «визитами от Водоканала»

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники звонят гражданам и с первых секунд разговора создают впечатление официального контакта. Диалог строится вокруг якобы необходимого визита специалиста — для поверки счетчиков или проведения срочных работ.
При этом собеседники не требуют личных данных, не просят перевести деньги и не оказывают давления. Все выглядит правдоподобно: обсуждаются дата, время, документы, детали визита. Позже мнимый «сотрудник Водоканала» просит назвать код из СМС якобы для подтверждения заявки — это и становится ключевым элементом мошенничества.
В МВД подчеркивают, что настоящие сотрудники «Водоканала» не запрашивают у граждан коды подтверждения и личные данные. Более того, визиты специалистов осуществляются исключительно по заявке, а не по инициативе ведомства.
Власти рекомендуют сохранять бдительность и при сомнениях обращаться напрямую в обслуживающую организацию.