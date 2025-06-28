МВД предупредило о новой мошеннической схеме с «визитами от Водоканала»

При этом собеседники не требуют личных данных, не просят перевести деньги и не оказывают давления. Все выглядит правдоподобно: обсуждаются дата, время, документы, детали визита. Позже мнимый «сотрудник Водоканала» просит назвать код из СМС якобы для подтверждения заявки — это и становится ключевым элементом мошенничества.