Террорист-смертник протаранил военную колонну в Пакистане

В марте в городе Банну (провинция Хайбер-Пахтунхва) террористы въехали на двух автомобилях, начиненных взрывчаткой, на военную базу. Помимо базы, были серьезно повреждены близлежащая мечеть и жилой дом. В результате атаки погибли по меньшей мере 13 мирных жителей, в том числе шестеро детей, и пять солдат. Еще 36 человек получили ранения. 16 боевиков были убиты, среди них — четверо смертников. «Злые амбиции врагов Пакистана никогда не будут реализованы», — заявил тогда премьер-министр страны Шахбаз Шариф.