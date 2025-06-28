В Прикамье микрорайон остался без света из-за авто, сбившего опору ЛЭП

Сообщение об аварии было опубликовано в канале утром 28 июня. На кадрах с места ДТП было видно висящую на проводах опору ЛЭП, возле которой стоял серый легковой автомобиль. По словам автора поста, инцидент случился в Кунгуре на улице Блюхера, 57.