В Прикамье микрорайон остался без света из-за авто, сбившего опору ЛЭП

Микрорайон в Пермском крае остался без света из-за автомобиля, сбившего столб линии электропередач, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь».
Сообщение об аварии было опубликовано в канале утром 28 июня. На кадрах с места ДТП было видно висящую на проводах опору ЛЭП, возле которой стоял серый легковой автомобиль. По словам автора поста, инцидент случился в Кунгуре на улице Блюхера, 57.
«Авария, снесли два столба, виновники, по словам спасателей, покинули место происшествия. Остался без электричества весь микрорайон Заирень», — рассказали очевидцы в канале «ЧП Пермь».
Позже информацию об аварии подтвердили в Поисково-спасательной службе Кунгурского округа. В сообществе ведомства опубликовали новые снимки с места ДТП и рассказали его подробности. По данным спасателей, сообщение об инциденте поступило около 5:40 часов утра от дежурного ЕДДС.
«Поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о ДТП по улице Блюхера, г. Кунгур, наезд автомобиля “Рено” на опору линии электропередач», — рассказали в ведомстве.
Когда спасатели группы оперативного реагирования прибыли на место, они стабилизировали врезавшийся в столб автомобиль. В службе уточнили, что пострадавших нет. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в ГУ МВД России по Пермскому краю.