Подросток травмировался на горе Кокшетау

По информации пресс-службы МЧС, инцидент произошел на смотровой площадке горы Кокшетау в районе поляны Абылай-хана. Прибывшие спасатели эвакуировали подростка 2009 года рождения.
Подросток во время спуска с горы подвернул ногу и не смог продолжить движение самостоятельно. К месту происшествия прибыла группа спасателей в составе четырех человек.
Сначала пострадавшему оказали первую помощь. После спуска с горного участка его передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и лечения.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при посещении горных и природных участков.