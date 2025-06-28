Пенсионерка похитила у школьника кошелек и наушники на остановке у «Минск-Арены»

В сумке обнаружился кейс с беспроводными наушниками, а также кошелек с документами, банковской и скидочной картами. Там же было 130 наличных рублей и ключи. Часть похищенного — все, кроме кошелька, денег и наушников — пенсионерка отнесла в ближайшее кафе, попросив по возможности вернуть владельцу.