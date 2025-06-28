Пенсионерка похитила у школьника кошелек и наушники на остановке у «Минск-Арены»

В суд направлено уголовное дело в отношении 60-летней пенсионерки. Как пишут «Минск-Новости», ранее не судимая горожанка похитила из забытой школьником сумки кошелек и кейс с наушниками.
События имели место в мае 2025 года, поздно вечером фигурантка ждала свой автобус на остановке неподалеку от «Минск-Арены», на скамейке она нашла бесхозную кем-то забытую сумку. Находку она забрала себе.
В сумке обнаружился кейс с беспроводными наушниками, а также кошелек с документами, банковской и скидочной картами. Там же было 130 наличных рублей и ключи. Часть похищенного — все, кроме кошелька, денег и наушников — пенсионерка отнесла в ближайшее кафе, попросив по возможности вернуть владельцу.
Буквально на следующий день фигурантке позвонили из милиции. Женщина во всем созналась, добровольно вернула похищенное имущество. Свой поступок она объяснила тем, что находится в затруднительном материальном положении.
Отметим, что сумка со всем, что в ней находилось, принадлежит одиннадцатикласснику одной из школ Минска. Ее он по случайности забыла на скамейке.
Обвиняемая свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась. В отношении нее, тем не менее, возбуждено уголовное дело по факту кражи. Решение суда она ожидает под подпиской о невыезде.
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