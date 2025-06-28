В Хворостянском районе начальница почты наворовала товаров и денег односельчан на 280 тысяч рублей.

В Хворостянском районе Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы местного почтового отделения. 41-летняя женщина, используя служебное положение, годами обкрадывала клиентов почты.
Женщина обвиняется в хищении 280 тысяч рублей, предназначенных для выплат жителям, а также в краже товаров из отделения. Занимая руководящую должность, она систематически присваивала часть денег, которые должны были получать клиенты. Она хорошо изучила механизм денежных переводов и смогла использовать это в своих целях. Кроме того, она понемногу воровала товары, предназначенные для продажи в ее отделении.
После многочисленных жалоб местных жителей, в борьбе за чистоту рядов АО «Почта России» в полицию обратился представитель службы безопасности, судя по всему, самой почтовой организации. Стражи порядка провели проверку, изъяли документы и вскрыли масштабы махинаций.
Уголовное дело передано в суд по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денег в крупном размере с использованием служебного положения). Работодатель уже уволил женщину, но ущерб она пока так и не возместила.
Теперь суд решит, какое наказание ей грозит. Максимально по этой статье можно получить до 6 лет лишения свободы.
Правоохранители обращаются к гражданам: если вы подозреваете нечестность работников почты или других госучреждений при выплате пенсий, пособий и т.д. — обращайтесь с заявлением в правоохранительные органы.
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