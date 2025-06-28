В Хворостянском районе начальница почты наворовала товаров и денег односельчан на 280 тысяч рублей.

Женщина обвиняется в хищении 280 тысяч рублей, предназначенных для выплат жителям, а также в краже товаров из отделения. Занимая руководящую должность, она систематически присваивала часть денег, которые должны были получать клиенты. Она хорошо изучила механизм денежных переводов и смогла использовать это в своих целях. Кроме того, она понемногу воровала товары, предназначенные для продажи в ее отделении.