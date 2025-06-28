В Ташкенте мужчина с ножом напал на инспектора: прохожие помогли задержать преступника

Сегодня в ГУВД прокомментировали инцидент.
Как сообщили в ведомстве, 21 июня примерно в 14:30 на территории 31-го квартала Учтепинского района между двумя гражданами произошла ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта один из участников нанес другому телесные повреждения колюще-режущим предметом и скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу с диагнозом «колото-резаная рана левой грудной клетки».
Прибывший на место участковый инспектор профилактики по горячим следам вычислил местонахождение подозреваемого и предпринял меры по его задержанию. В этот момент преступник напал на инспектора с ножом, оказывая активное сопротивление. Однако благодаря действиям правоохранителя и помощи прохожих злоумышленник был обезврежен и задержан с вещественным доказательством — ножом, которым он ранее ранил другого гражданина.
Сотрудник органов внутренних дел в ходе нападения серьезных телесных повреждений не получил.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «м» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (Умышленное причинение средней тяжести телесных повреждений с использованием оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия).
За это преступление предусмотрено наказание в виде ограничения свободы от трёх до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок. Проводится расследование, по результатам которого будет принято законное решение.