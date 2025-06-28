В Ташкенте мужчина с ножом напал на инспектора: прохожие помогли задержать преступника

Как сообщили в ведомстве, 21 июня примерно в 14:30 на территории 31-го квартала Учтепинского района между двумя гражданами произошла ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта один из участников нанес другому телесные повреждения колюще-режущим предметом и скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу с диагнозом «колото-резаная рана левой грудной клетки».