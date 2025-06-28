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Полиция разыскивает мужчину за нападение на прохожих на юго-востоке Москвы

Сотрудниками полиции приняты меры к розыску лица, совершившего нападение на прохожих на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

Источник: ГУ МВД

«27 июня в службу 102 поступило сообщение о нарушении общественного порядка на ул. Шарикоподшипниковская. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по Южнопортовому району Москвы. Предварительно установлено, что неизвестный нанес телесные повреждения двум прохожим, один из которых впоследствии обратился за помощью в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции приняли от пострадавших граждан заявления, в ходе проведения поисковых мероприятий личность предполагаемого злоумышленника была установлена. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), приняты меры к задержанию подозреваемого.

Ранее в Telegram-канале сообщалось, что мужчина напал на двух прохожих в сквере у станции метро «Дубровка».