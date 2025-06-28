Полиция разыскивает мужчину за нападение на прохожих на юго-востоке Москвы

«27 июня в службу 102 поступило сообщение о нарушении общественного порядка на ул. Шарикоподшипниковская. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по Южнопортовому району Москвы. Предварительно установлено, что неизвестный нанес телесные повреждения двум прохожим, один из которых впоследствии обратился за помощью в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.