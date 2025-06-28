Посольство РФ готово оказать помощь родным погибших в ДТП под Минском

Российские дипломаты в контакте с профильными ведомствами и организациями Минской области готовы оказать родным и близким погибших россиян необходимое содействие.
В субботу в 5:20 утра на трассе М2 в направлении Национального аэропорта «Минск» столкнулись Mercedes и автомобиль такси Skoda. От удара «лоб в лоб» вторую легковушку отбросило в дорожное ограждение.
В результате аварии погибли четыре пассажира такси — две девочки (7 и 13 лет), их 43-летняя мать и 75-летняя бабушка, все граждане России, сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.
Водитель такси Skoda с травмами доставлен в больницу. Водитель и пассажир автомобиля Mercedes, по предварительным данным, не пострадали.
Установлено, что водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения; алкотестер показал 1,67 промилле.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 317 УК Беларуси). Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.