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Посольство РФ готово оказать помощь родным погибших в ДТП под Минском

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Посольство России в Беларуси выразило готовность оказать помощь и поддержку родным погибших в результате аварии, которая произошла в Минском районе утром в субботу, сообщили в дипучреждении.

Источник: Sputnik.by

Российские дипломаты в контакте с профильными ведомствами и организациями Минской области готовы оказать родным и близким погибших россиян необходимое содействие.

сказано в официальном Telegram-канале посольства

В субботу в 5:20 утра на трассе М2 в направлении Национального аэропорта «Минск» столкнулись Mercedes и автомобиль такси Skoda. От удара «лоб в лоб» вторую легковушку отбросило в дорожное ограждение.

В результате аварии погибли четыре пассажира такси — две девочки (7 и 13 лет), их 43-летняя мать и 75-летняя бабушка, все граждане России, сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Водитель такси Skoda с травмами доставлен в больницу. Водитель и пассажир автомобиля Mercedes, по предварительным данным, не пострадали.

Установлено, что водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения; алкотестер показал 1,67 промилле.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 317 УК Беларуси). Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.