Пьяного бесправника на мотоцикле задержали в Хотимске

На днях сотрудник межрайонного отдела ГАИ подал знак об остановке водителю мотоцикла. Тот проигнорировал требование инспектора ДПС и попытался скрыться. Однако вскоре 51-летний мужчина был задержан. Выяснилось, что беглец был нетрезв. Специальный прибор показал 1,3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Помимо прочего, задержанный управлял транспортом, не имея на это права.