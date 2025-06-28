Пьяного бесправника на мотоцикле задержали в Хотимске

На днях сотрудник межрайонного отдела ГАИ подал знак об остановке водителю мотоцикла. Тот проигнорировал требование инспектора ДПС и попытался скрыться. Однако вскоре 51-летний мужчина был задержан. Выяснилось, что беглец был нетрезв. Специальный прибор показал 1,3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Помимо прочего, задержанный управлял транспортом, не имея на это права.
В отношении мужчины составлено пять административных материалов. Теперь мотолюбитель должен будет оплатить штраф в размере Br8,7 тыс. и на 5 лет стать пешеходом.
Правоохранители напоминают, что нарушение правил дорожного движения влечет серьезные последствия.