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Пьяного бесправника на мотоцикле задержали в Хотимске

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хотимске задержали пьяного бесправника на мотоцикле. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Источник: Без источника

На днях сотрудник межрайонного отдела ГАИ подал знак об остановке водителю мотоцикла. Тот проигнорировал требование инспектора ДПС и попытался скрыться. Однако вскоре 51-летний мужчина был задержан. Выяснилось, что беглец был нетрезв. Специальный прибор показал 1,3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Помимо прочего, задержанный управлял транспортом, не имея на это права.

В отношении мужчины составлено пять административных материалов. Теперь мотолюбитель должен будет оплатить штраф в размере Br8,7 тыс. и на 5 лет стать пешеходом.

Правоохранители напоминают, что нарушение правил дорожного движения влечет серьезные последствия.