В Молдове задержали заключенного, сбежавшего из тюрьмы: Он провел на воле более месяца

Заключенный, сбежавший из тюрьмы в Бендерах 16 мая, пойман в одном из сел Чимишлийского района, где скрывался, чтобы избежать задержания. Беглеца задержали вечером, 27 июня, сообщила полиция.
16 мая трое заключённых колонии № 8 в Бендерах попытались бежать. Сообщалось, что двум из них было по 23 года, а одному 26 лет. Двое сумели перелезть через защитные сооружения и покинуть тюрьму, третьего охранники поймали при попытке побега. Позже удалось задержать одного из двоих сбежавших заключённых. Последнего разыскивали больше месяца.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование, чтобы выяснить, совершал ли беглец другие преступления в период своего нахождения на свободе.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдавские потребители не собираются отказываться от российской продукции: Дёшево, вкусно и никаких червей.
Российские продукты привлекательны не только ценой, нам нравится их качество, основанное на тех, еще советских ГОСТах (далее…).
Успешно строит наша страна «железный занавес», такими темпами останется путешествовать только в Румынию (далее…).
Министр труда разрешил четырехдневную рабочую неделю в Молдове: Однако бизнесменов не интересует, что думает об этом Бузу.
Министр труда Бузу сказал, что закон не запрещает четырехдневную рабочую неделю (далее…).