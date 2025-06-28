Федорищев и Носков прокомментировали последствия «залпового ливня»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава Самары Иван Носков пообещали не останавливать ликвидацию последствий аномальных дождей, продолжающихся в Самаре и Самарской области.
После вчерашнего потопа Федорищев поручил усилить бригады и прочистить ливнёвки, откачать воду и контролировать ситуацию на проблемных участках, подверженных подтоплению.
«Необходимо координировать действия с МЧС, коммунальными службами, подрядчиками — никаких отговорок. Отчитываться перед жителями — что сделано, какие улицы приведены в нормативное состояние», — написал в своем телеграм-канале губернатор.
Мэр Самары, в свою очередь, констатировал, что в пятницу выпало более 12 мм осадков, а на сегодня снова объявлен желтый уровень опасности с возможными грозами, ветром и сильным дождем ночью.
По словам Носкова в ликвидации подтоплений было задействовано 12 коммунальных бригад, и они находятся в состоянии «боевой готовности» на случай, если вновь оперативно необходимо будет провести откачку воды с проблемных участков. Дождевые приемники от листвы, по словам мэра, «чистят ежедневно».
Глава Самары обратился к управляющим компаниям и ТСЖ с просьбой проверять крыши, водостоки и подвалы своих домов, а в случае появления протечек — незамедлительно устранять их.
Ранее мы писали, что в строительном магазине «Лемана ПРО» в Самаре из-за сильных дождей случился настоящий потоп.
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