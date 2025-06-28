Прошедшие 27 июня в Самарской области ливни перекрыли рекорд 96-летней давности.

В Серноводске выпало 21,4 мм осадков — на 10 мм больше, чем в 1929 году. В Самаре и Тольятти затопило улицы, образовались многокилометровые пробки.
27 июня 2025 года Самарская область столкнулась с аномальными осадками, которые побили метеорологический рекорд, державшийся с 1929 года. При этом, СМИ региона ссылаются на данные Приволжского УГМС, что в Серноводске за сутки выпало 21,4 мм дождя — на 10,1 мм больше, чем 96 лет назад. Однако на официальном сайте Приволжского УГМС информации об этом нет.
Тем не менее, сильные дожди привели к масштабным подтоплениям в Самаре и Тольятти. Вода затопила дороги, из-за чего образовались многокилометровые пробки, а общественный транспорт серьёзно задерживался.
На дорогах машины погружались в воду наполовину, водители фиксировали многочисленные ДТП. В городах некоторые улицы оказались практически непроходимыми. Строительный магазин «Лемана ПРО» в Самаре затопило из-за сильных дождей.
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил оперативным службам усилить контроль за ситуацией и помочь жителям в затопленных районах. «Мы понимаем, какие неудобства принесла эта непогода. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия», — отметил глава региона.
Сейчас специалисты анализируют ущерб и готовят меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.
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