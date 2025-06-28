Прошедшие 27 июня в Самарской области ливни перекрыли рекорд 96-летней давности.

27 июня 2025 года Самарская область столкнулась с аномальными осадками, которые побили метеорологический рекорд, державшийся с 1929 года. При этом, СМИ региона ссылаются на данные Приволжского УГМС, что в Серноводске за сутки выпало 21,4 мм дождя — на 10,1 мм больше, чем 96 лет назад. Однако на официальном сайте Приволжского УГМС информации об этом нет.