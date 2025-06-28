В Сурхандарье на газовой заправке взорвался баллон у заправлявшегося авто. Водитель погиб

По предварительным данным, во время заправки легкового автомобиля марки «Nexia-2» метаном произошёл взрыв баллона объёмом 100 литров. Несмотря на взрыв, пожара на месте происшествия не возникло.
К сожалению, водитель автомобиля, находившийся в непосредственной близости к эпицентру взрыва, получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.
По факту происшествия начато разбирательство, ведутся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии.
Власти призывают водителей уделять особое внимание техническому состоянию своих транспортных средств, своевременно проходить техосмотр и строго соблюдать меры предосторожности при заправке газом, особенно в жаркое время суток.