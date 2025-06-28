В Сурхандарье на газовой заправке взорвался баллон у заправлявшегося авто. Водитель погиб

Vaib.uz (Узбекистан. 28 июня). Трагический инцидент произошёл утром 28 июня в Сурхандарьинской области. Как сообщили в областном хокимияте, около 07:15 на территории махалли «Инкобод» Байсунского района на одной из автомобильных газозаправочных станций взорвался газовый баллон.