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В британском порту изъяли свыше 2 т кокаина

Власти Великобритании изъяли в одном из портов страны партию кокаина весом 2,4 т и стоимостью около £100 млн ($137,2 млн). Об этом 28 июня сообщила канал Sky News.

Источник: Reuters

Груз был обнаружен под контейнерами на судне, прибывшем из Панамы в порт Лондон Гейтвэй в Терроке, графство Эссекс.

«Это изъятие — одно из крупнейших в своем роде — лишь один пример того, как преданные своему делу морские офицеры пограничных войск всегда на шаг впереди преступных банд, которые угрожают нашей безопасности», — заявил глава погранслужбы Великобритании Чарли Исто.

По данным ведомства, эта партия является шестой по величине конфискованной контрабандой кокаина в истории Великобритании.

Согласно последним данным министерства внутренних дел Великобритании, смертность от кокаина в Англии и Уэльсе увеличилась на 31% в период с 2022 по 2023 год.

Накануне сообщалось, что военно-морские силы (ВМС) Мексики перехватили и задержали принадлежащую наркоторговцам подводную лодку, на борту которой перевозилось 3,5 т кокаина. Уточнялось, что перехват лодки нанес организованной преступности денежный ущерб в размере 800 млн песо ($42,5 млн).