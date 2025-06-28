В британском порту изъяли свыше 2 т кокаина

Груз был обнаружен под контейнерами на судне, прибывшем из Панамы в порт Лондон Гейтвэй в Терроке, графство Эссекс.
«Это изъятие — одно из крупнейших в своем роде — лишь один пример того, как преданные своему делу морские офицеры пограничных войск всегда на шаг впереди преступных банд, которые угрожают нашей безопасности», — заявил глава погранслужбы Великобритании Чарли Исто.
По данным ведомства, эта партия является шестой по величине конфискованной контрабандой кокаина в истории Великобритании.
Согласно последним данным министерства внутренних дел Великобритании, смертность от кокаина в Англии и Уэльсе увеличилась на 31% в период с 2022 по 2023 год.
Накануне сообщалось, что военно-морские силы (ВМС) Мексики перехватили и задержали принадлежащую наркоторговцам подводную лодку, на борту которой перевозилось 3,5 т кокаина. Уточнялось, что перехват лодки нанес организованной преступности денежный ущерб в размере 800 млн песо ($42,5 млн).