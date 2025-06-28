В британском порту изъяли свыше 2 т кокаина

«Это изъятие — одно из крупнейших в своем роде — лишь один пример того, как преданные своему делу морские офицеры пограничных войск всегда на шаг впереди преступных банд, которые угрожают нашей безопасности», — заявил глава погранслужбы Великобритании Чарли Исто.