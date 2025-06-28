«Стало плохо, начала терять сознание»: в Уфе спасатели пришли на помощь женщине, которой стало плохо во время заплыва

Сегодня в Уфе сотрудники Госкомитета РБ по ЧС спасли 60-летнюю женщину, которой стало плохо во время ежегодного заплыва X-WATERS-2025. Об этом сообщила пресс-службе ведомства.
— Спасатели заметили в воде женщину, которой потребовалась помощь. Участнице соревнований стало плохо, и она начала терять сознание, — рассказали в ГК ЧС.
Сотрудники экстренной службы оперативно отреагировали и вытащили женщину из воды. Её передали медикам.
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