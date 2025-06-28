Два квадроцикла с шестью детьми в возрасте от 7 до 14 лет остановили под Челябинском

«Только на одном ребенке был мотошлем. Самому маленькому пассажиру едва исполнилось 7 лет, старшему — 14. Сотрудниками полиции установлено, что родители приобрели опасный транспорт специально для своих детей. В отношении законных представителей возбуждены дела по части 3 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ. ️За передачу права управления транспортом взрослым грозит штраф в размере 30 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе региональной ГАИ.