Два квадроцикла с шестью детьми в возрасте от 7 до 14 лет остановили под Челябинском

Напомним, сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды по пресечению нарушений ПДД несовершеннолетними.
Так, в Сосновском районе инспекторы ДПС остановили два квадроцикла, которыми управляли дети.
Один квадроцикл был обнаружен в селе Осиновка, другой — в поселке Родной. В обоих случаях у водителей-подростков было по два пассажира.
«Только на одном ребенке был мотошлем. Самому маленькому пассажиру едва исполнилось 7 лет, старшему — 14. Сотрудниками полиции установлено, что родители приобрели опасный транспорт специально для своих детей. В отношении законных представителей возбуждены дела по части 3 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ. ️За передачу права управления транспортом взрослым грозит штраф в размере 30 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе региональной ГАИ.
️Кроме того, за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, выразившееся в отсутствии контроля и допуске несовершеннолетнего к управлению ТС, составлены материалы, которые переданы в ПДН, — для привлечения родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.