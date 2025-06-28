Предотвратили трагедию: В Тирасполе спасатели вытащили из воды тонущую девочку и ее мать, которая бросилась ей на помощь и сама стала уходить под воду

Днем 28 июня на тираспольском пляже пляже спасатели предотвратили трагедию, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
11-летнюю девочку на надувном круге начало уносить течением. Мать, увидев это с берега, бросилась в воду на помощь, но не рассчитала силы и начала тонуть.
К счастью, всё происходило на глазах дежурных спасателей. Они мгновенно отреагировали, вытащили девочку и её маму из воды и вызвали скорую помощь.
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