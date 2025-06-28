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Студента посадили в тюрьму за отцовство: мать заставила невесту его оговорить, но теперь пара готовится к свадьбе

В Уфе студента осудили на 8 лет за изнасилование родившей ему ребенка девушки.

Источник: Комсомольская правда

19-летнего Антона из Уфы посадили в тюрьму за половую связь с его девушкой, хотя изначально это был их общий план. Его возлюбленная, 17-летняя Маша, под давлением матери заявила в полицию, что её изнасиловали. Несмотря на отсутствие доказательств насилия, суд вынес жёсткий приговор. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Пара познакомилась весной прошлого года, но их отношения не одобряли родители. Чтобы доказать серьёзность своих чувств, молодые люди решили завести ребёнка. Когда Маша сообщила о беременности, её мать настояла на обращении в полицию. Девушка подписала заявление об изнасиловании, хотя медицинская экспертиза не подтвердила насильственных действий.

Несмотря на давление, Маша отказалась от аборта и родила ребёнка. Со временем её мать смягчилась и помогла дочери забрать заявление, но систему правосудия уже было не остановить — парня приговорили к восьми годам лишения свободы. Сейчас адвокаты готовят апелляцию.

28 июня Маше исполнилось 18 лет, и она намерена выйти замуж за Антона прямо в исправительном учреждении. Девушка добивается разрешения на бракосочетание за решёткой.

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