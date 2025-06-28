Студента посадили в тюрьму за отцовство: мать заставила невесту его оговорить, но теперь пара готовится к свадьбе

19-летнего Антона из Уфы посадили в тюрьму за половую связь с его девушкой, хотя изначально это был их общий план. Его возлюбленная, 17-летняя Маша, под давлением матери заявила в полицию, что её изнасиловали. Несмотря на отсутствие доказательств насилия, суд вынес жёсткий приговор. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.