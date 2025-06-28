На улице Стара-Загора в Самаре под автобусом провалился асфальт

Сегодня на улице Стара-Загора прямо на остановке «Кинотеатр “Шипка”» под автобусом 23-го маршрута провалился асфальт.
Об этом сообщили подписчики паблика «Честная Самара» во Вконтакте.
Это далеко не первый подобный случай. Ранее «МК в Самаре» сообщал, например, о большом провале на ул. Льва Толстого в районе ТЦ «Кубатура» или об изменении маршрутов транспорта из-за провала, образовавшегося на пересечении улиц Ставропольской и Алма-Атинской.
Вероятнее всего в этот раз причиной провала стали сильные дожди, что привело к подмыву основания дороги.
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