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На улице Стара-Загора в Самаре под автобусом провалился асфальт

Сегодня на улице Стара-Загора прямо на остановке «Кинотеатр “Шипка”» под автобусом 23-го маршрута провалился асфальт.

Сегодня на улице Стара-Загора прямо на остановке «Кинотеатр “Шипка”» под автобусом 23-го маршрута провалился асфальт.

Об этом сообщили подписчики паблика «Честная Самара» во Вконтакте.

Это далеко не первый подобный случай. Ранее «МК в Самаре» сообщал, например, о большом провале на ул. Льва Толстого в районе ТЦ «Кубатура» или об изменении маршрутов транспорта из-за провала, образовавшегося на пересечении улиц Ставропольской и Алма-Атинской.

Вероятнее всего в этот раз причиной провала стали сильные дожди, что привело к подмыву основания дороги.

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