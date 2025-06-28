Иран продлил закрытие неба над несколькими частями страны

Ограничения на полеты в воздушном пространстве Ирана были введены после ракетных ударов Израиля, из-за чего страна полностью закрывала небо для гражданских рейсов. Позднее власти частично открыли воздушное пространство, разрешив перелеты только над восточными регионами. Решение о продлении запрета связано с продолжающейся напряженностью в регионе и мерами по обеспечению безопасности пассажиров. В настоящий момент между странами действует режим прекращения огня.