В Санкт-Петербурге помещён под стражу депутат Олег Милюта

Милюте предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие предполагает, что в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года обвиняемые, через посредника, Олега Лапотко, получили не менее 14,2 миллионов рублей от руководителя АО «Автодор», которое занималось благоустройством в Колпинском районе.