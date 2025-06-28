Самолет рухнул в Подмосковье, спецкомиссия взялась за расследование: что известно о крушении

Самолет Як-18Т с бортовым номером 0856 зарегистрирован на имя Андрея В. На момент авиакатастрофы управление воздушным судном осуществлял его знакомый, а на борту также находились еще три пассажира. Группа арендовала самолет для прогулочного полета.