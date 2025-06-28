На соревнованиях в Ирбите погиб чемпион России по мотокроссу Руслан Козуб

«Во время тренировочных заездов при столкновении двух мотоциклов погиб чемпион России по мотокроссу в классе “мотоциклы с коляской” Руслан Козуб. Второй член экипажа — Александр Пупышев — в больнице», — пишет паблик.
Как отмечает источник, организаторы сейчас решают вопрос о том, будет ли проводиться та часть соревнований, что была запланирована на завтра. Ситуацию прокомментировали в Федерации мотоциклетного спорта России.
«28 июня 2025 г. на этапе Чемпионата России по мотокроссу с колясками в городе Ирбит произошла страшная трагедия. Во время квалификации в классе 750 см³ в результате столкновения экипажей № 74 и № 335 произошло падение. Несмотря на все усилия медицинских бригад на трассе и немедленно оказанную помощь, мы потеряли Руслана Андреевича Козуба», — сказано в публикации.
Сегодня стало известно о трагической гибели 18-летнего парня от удара молнии в Румынии. Молодой человек, который только стал совершеннолетним, играл у себя дома на электроскрипке, готовясь выступить на праздновании своего дня рождения.