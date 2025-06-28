На соревнованиях в Ирбите погиб чемпион России по мотокроссу Руслан Козуб

«28 июня 2025 г. на этапе Чемпионата России по мотокроссу с колясками в городе Ирбит произошла страшная трагедия. Во время квалификации в классе 750 см³ в результате столкновения экипажей № 74 и № 335 произошло падение. Несмотря на все усилия медицинских бригад на трассе и немедленно оказанную помощь, мы потеряли Руслана Андреевича Козуба», — сказано в публикации.