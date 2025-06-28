В Сербии началась новая волна студенческих протестов

Сербские студенты и оппозиция требуют привлечения к ответственности виновных в трагедии, случившейся в ноябре 2024 года в Нови-Саде. Тогда в результате обрушения бетонного козырька на вокзале погибли 16 человек. Протестующие выступают за смену власти в стране, которую 13 лет удерживают Александр Вучич и его Сербская прогрессивная партия.