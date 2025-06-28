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В Сербии началась новая волна студенческих протестов

Радио и телевидение Сербии сообщает, что на площади Славия в Белграде проходит оппозиционный студенческий митинг. Часть улиц в центре города перекрыта. МВД республики объявило о повышении мер безопасности до самого высокого уровня.

Источник: AP 2024

Протестующие выдвинули властям ультиматум: они требуют назначить дату досрочных парламентских выборов, а также убрать палаточный городок сторонников президента перед зданием парламента.

Президент Сербии Александр Вучич ранее сегодня предупредил о возможных вспышках насилия во время протестов и заявил, что власти страны к этому готовы.

Сербские студенты и оппозиция требуют привлечения к ответственности виновных в трагедии, случившейся в ноябре 2024 года в Нови-Саде. Тогда в результате обрушения бетонного козырька на вокзале погибли 16 человек. Протестующие выступают за смену власти в стране, которую 13 лет удерживают Александр Вучич и его Сербская прогрессивная партия.

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