В Москве задержан мужчина, выстреливший в знакомого из пистолета

Согласно информации, полученной в ходе следствия, в ходе возникшего конфликта подозреваемый извлек пистолет и произвел в сторону потерпевшего не менее трех выстрелов. Благодаря оперативной реакции, пострадавшего удалось спасти: ему была оказана необходимая медицинская помощь и он был экстренно госпитализирован, где в настоящее время проходит курс лечения.