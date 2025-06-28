В Москве задержан мужчина, выстреливший в знакомого из пистолета

На юго-западе Москвы произошло задержание мужчины, который, по предварительным данным, совершил нападение на своего приятеля, применив огнестрельное оружие. Инцидент произошел на Ленинском проспекте, о чем проинформировали в московском управлении Следственного комитета Российской Федерации в субботу, 28 июня.
Согласно информации, полученной в ходе следствия, в ходе возникшего конфликта подозреваемый извлек пистолет и произвел в сторону потерпевшего не менее трех выстрелов. Благодаря оперативной реакции, пострадавшего удалось спасти: ему была оказана необходимая медицинская помощь и он был экстренно госпитализирован, где в настоящее время проходит курс лечения.
В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, а также за незаконное хранение оружия.
Как сообщает Telegram-канал столичного Следственного комитета, следователи московского СК назначили ряд судебно-медицинских экспертиз и проводят допросы свидетелей инцидента.