Прокуратура Самары защитила семью погибшего военного от выселения.

При этом, сначала жильё было предоставлено военнослужащему как ребёнку-сироте по договору соцнайма. В дальнейшем, из-за срочного призыва, он не успел официально включить в договор жену и дочь. После его гибели департамент городского хозяйства попытался выселить семью.