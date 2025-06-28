Прокуратура Самары защитила семью погибшего военного от выселения.

Суд сохранил жильё за вдовой и ребёнком участника СВО, который не успел оформить документы из-за призыва.
В Самаре завершилось судебное разбирательство о выселении семьи погибшего участника спецоперации. Красноглинский районный суд по иску прокуратуры признал жену и дочь бойца членами его семьи и сохранил за ними муниципальную квартиру.
При этом, сначала жильё было предоставлено военнослужащему как ребёнку-сироте по договору соцнайма. В дальнейшем, из-за срочного призыва, он не успел официально включить в договор жену и дочь. После его гибели департамент городского хозяйства попытался выселить семью.
Прокуратура Самары вступилась за родных погибшего, подав отдельный иск. В суде подчеркнули, что военнослужащий не имел возможности оформить документы из-за выполнения боевых задач.
В итоге Красноглинский районный суд признал жену и ребёнка членами семьи погибшего нанимателя и сохранил за ними жилье, отказав городскому департаменту в выселении семьи погибшего на СВО.
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