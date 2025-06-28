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ДТП с участием двух автомобилей произошло на 10 километре внешней стороны МКАД

Авария с участием двух автомобилей произошла на 10 километре внешней стороны МКАД. Об этом в субботу, 28 июня, сообщили в Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Авария с участием двух автомобилей произошла на 10 километре внешней стороны МКАД. Об этом в субботу, 28 июня, сообщили в Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее три человека получили травмы при лобовом столкновении двух автомобилей в поселке Рассудово в Троицком административном округе Москвы.

До этого на внешней стороне 105-го километра МКАД загорелся автомобиль. Также несколько машин столкнулись на внутренней стороне 19-го километра МКАД в районе съезда № 20.