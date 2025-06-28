Стали известны подробности нападения крокодила на пенсионерку в каноэ

В американском штате Флорида власти усыпили аллигатора, напавшего на 61-летнюю Синтию Дикему во время прогулки на каноэ по озеру Киссимми. По данным телеканала FOX 29 WFLX, инцидент произошел в мае, когда супружеская пара случайно проплыла над хищником на мелководье.
Представитель комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды сообщил, что аллигатор перевернул лодку и утащил женщину на глубину. Спасательная операция не увенчалась успехом — тело пенсионерки было обнаружено позже. В ходе расследования были отловлены и усыпины два крупных аллигатора длиной более трех метров.
Это уже второй случай нападения аллигатора на этом озере с марта текущего года. Местные власти призвали жителей и туристов соблюдать повышенную осторожность при посещении природных водоемов.
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