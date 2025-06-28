Стали известны подробности нападения крокодила на пенсионерку в каноэ

Представитель комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды сообщил, что аллигатор перевернул лодку и утащил женщину на глубину. Спасательная операция не увенчалась успехом — тело пенсионерки было обнаружено позже. В ходе расследования были отловлены и усыпины два крупных аллигатора длиной более трех метров.