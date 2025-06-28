62-летний водитель чудом выжил, когда на 15-й «обнял» столб в Самаре

Сегодня на въезде в Самару по Московскому шоссе водитель ВАЗа врезался в фонарный столб, получил серьезные травмы и был оперативно госпитализирован.
Сегодня в 15:00 на 24-м километре на спуске по мокрому шоссе 62-летний водитель ВАЗа-2115 не справился с управлением при движении в сторону Красноглинского шоссе от поселка Новосемейкино.
По невыясненной пока причине он не справился с управлением, съехал с проезжей части и на большой скорости влетел в световую опору.
Водитель был доставлен в больницу, а сотрудники ГАИ зафиксировали обстоятельства аварии. Сейчас проводится проверка для установления точных причин ДТП — была ли это колея на дороге, проблемы водителя со здоровьем или что-то иное.
Очевидцев этого и подобных происшествий просят обращаться в отдел ГИБДД по Самарской области.
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