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МИД России прокомментировал ситуацию с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с задержанием граждан Азербайджана в Екатеринбурге находится под контролем правоохранительных органов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с задержанием граждан Азербайджана в Екатеринбурге находится под контролем правоохранительных органов. По ее словам, временный поверенный в делах РФ в Азербайджане Петр Волоковых предоставил Баку необходимые разъяснения по данному инциденту.

Как отметила Захарова, подробную информацию о произошедшем следует ожидать от Следственного комитета России.

Ранее азербайджанская сторона выразила протест в связи с задержаниями, в ходе которых, по данным Баку, погибли двое граждан республики и несколько получили ранения.

В МИД России подчеркнули, что все обстоятельства инцидента тщательно расследуются. Диалог между сторонами продолжается для выяснения всех деталей произошедшего.

Читайте материал «В МИД Азербайджана после задержаний на Урале вызвали поверенного РФ».

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