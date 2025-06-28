МИД России прокомментировал ситуацию с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с задержанием граждан Азербайджана в Екатеринбурге находится под контролем правоохранительных органов. По ее словам, временный поверенный в делах РФ в Азербайджане Петр Волоковых предоставил Баку необходимые разъяснения по данному инциденту.
Как отметила Захарова, подробную информацию о произошедшем следует ожидать от Следственного комитета России.
Ранее азербайджанская сторона выразила протест в связи с задержаниями, в ходе которых, по данным Баку, погибли двое граждан республики и несколько получили ранения.
В МИД России подчеркнули, что все обстоятельства инцидента тщательно расследуются. Диалог между сторонами продолжается для выяснения всех деталей произошедшего.
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