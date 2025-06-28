В Сети появилось видео с места ДТП под Минском, где погибла семья из России

В Сети появились кадры с места ДТП под Минском, где погибла семья из России. Ролик опубликовало УВД Миноблисполкома в своем Telegram-канале.
На кадрах запечатлены два автомобиля. Машина такси Skoda стоит на правой полосе трассы около дорожного ограждения. Автомобиль Mercedes находится на разделительном газоне. Skoda сильно повреждена, рядом лежит детская игрушка и бустер для перевозки детей.
Напомним, при столкновении такси Skoda и автомобиля Mercedes в Белоруссии погибли четыре россиянки: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки семи и 13-ти лет.
По данным УВД Миноблисполкома, водитель Mercedes был нетрезв. Результат его освидетельствования — 1,67 промилле на прерванном выдохе.