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В Сети появилось видео с места ДТП под Минском, где погибла семья из России

В результате столкновении такси Skoda и автомобиля Mercedes в Белоруссии погибли четыре россиянки.

В Сети появились кадры с места ДТП под Минском, где погибла семья из России. Ролик опубликовало УВД Миноблисполкома в своем Telegram-канале.

На кадрах запечатлены два автомобиля. Машина такси Skoda стоит на правой полосе трассы около дорожного ограждения. Автомобиль Mercedes находится на разделительном газоне. Skoda сильно повреждена, рядом лежит детская игрушка и бустер для перевозки детей.

Напомним, при столкновении такси Skoda и автомобиля Mercedes в Белоруссии погибли четыре россиянки: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки семи и 13-ти лет.

По данным УВД Миноблисполкома, водитель Mercedes был нетрезв. Результат его освидетельствования — 1,67 промилле на прерванном выдохе.