За прошедшие сутки потери ВСУ в районе проведения специальной военной операции составили примерно 1 350 военнослужащих и 10 единиц бронетехники. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны России, в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ утратили до 155 человек личного состава и две бронемашины, в секторе «Запад» — свыше 230 военнослужащих и четыре единицы бронетехники, в районе «Юг» — до 175 военных, в зоне «Центр» — до 505 человек и две бронемашины, на направлении «Восток» — до 210 военнослужащих и две бронемашины, а в районе группировки «Днепр» — до 75 человек.