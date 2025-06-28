В СК объяснили задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге

Как сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области, некоторые из задержанных уже дали признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось, что в ходе операции погибли два гражданина Азербайджана, что вызвало реакцию МИД Азербайджана.