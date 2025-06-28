В СК объяснили задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге

Следственный комитет России пояснил, что задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге проводились в рамках расследования деятельности этнической преступной группировки, причастной к убийствам и покушениям на убийства в прошлые годы.
Операция проводилась при участии бойцов СОБРа.
Как сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области, некоторые из задержанных уже дали признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось, что в ходе операции погибли два гражданина Азербайджана, что вызвало реакцию МИД Азербайджана.
В СК подчеркивают, что мероприятия носили исключительно правоприменительный характер и были направлены на пресечение деятельности организованной преступной группы.
Расследование уголовных дел продолжается.
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