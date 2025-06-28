Двоих мужчин задержали в Москве за соучастие в краже у пенсионерки 9,7 млн руб

«Предварительно установлено, что 71-летней жительнице Восточного административного округа столицы пришло SMS-сообщение о том, что доступ к личному кабинету на одном из государственных сервисов взломан и необходимо позвонить по указанному номеру телефона, что она и сделала. Собеседница представилась работником госструктуры и убедила пенсионерку обналичить со счетов все деньги, после чего передать их курьерам якобы для обеспечения безопасности. Введенная в заблуждение женщина трижды передавала неизвестным свои накопления. Общая сумма ущерба составила почти 9,8 млн руб. Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию», — говорится в сообщении.