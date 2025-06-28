Двоих мужчин задержали в Москве за соучастие в краже у пенсионерки 9,7 млн руб

«Предварительно установлено, что 71-летней жительнице Восточного административного округа столицы пришло SMS-сообщение о том, что доступ к личному кабинету на одном из государственных сервисов взломан и необходимо позвонить по указанному номеру телефона, что она и сделала. Собеседница представилась работником госструктуры и убедила пенсионерку обналичить со счетов все деньги, после чего передать их курьерам якобы для обеспечения безопасности. Введенная в заблуждение женщина трижды передавала неизвестным свои накопления. Общая сумма ущерба составила почти 9,8 млн руб. Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию», — говорится в сообщении.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на ул. Лухмановская задержали подозреваемых — ранее судимых мужчин в возрасте 31 и 35 лет. Выяснилось, что один из задержанных непосредственно взаимодействовал с кураторами, а второй забрал у потерпевшей около 1,9 млн руб., которые впоследствии злоумышленники передали третьему лицу. За свои услуги подозреваемые получили денежное вознаграждение, кроме того им оплачивалось проживание и питание в столице.
Следователем отдела МВД России по столичному району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигуранты заключены под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастников задержанных, а также выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.